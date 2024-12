Trump ujawnia szczegóły rozmowy z Zełenskim

Trump odbył trójstronne spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i Wołodymyrem Zełenskim. - On chce pokoju - powiedział Trump w rozmowie z "NYPost". - To coś nowego. Chce zawieszenia broni. Chce pokoju. Nie rozmawialiśmy o szczegółach. Uważa, że to czas, a Putin powinien też tak myśleć, bo stracił 700 tys. ludzi. To się nie skończy, dopóki nie będzie pokoju - dodał.