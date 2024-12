Trump i Zełenski u Macrona. Dwuznaczne sygnały po spotkaniu na szczycie

Emmanuel Macron walczył o to od co najmniej kilku dni. Francuski prezydent, który po dymisji rządu znowu ma ogromne problemy w polityce wewnętrznej, i jest coraz bardziej osłabiony, potrzebuje jak tlenu umocnienia pozycji na arenie międzynarodowej. A sam uwielbia ogrzać się w blasku fleszy.

Ponowne otwarcie katedry Notre-Dame po dramatycznym pożarze i pięcioletniej odbudowie, zgoda Donalda Trumpa na przyjazd do Francji w pierwszą zagraniczną wizytę po wygranych wyborach, jeszcze przed zaprzysiężeniem, a także obecność Wołodymyra Zełenskiego i około pięćdziesięciu innych szefów państw (w tym Andrzeja Dudy) - wszystko to sprawiało, że okazja była idealna, aby wspólne zdjęcie z prezydentami USA i Ukrainy poszło w świat.

Scenę idealnie uwiecznili fotoreporterzy, pokazując na jednym ze zdjęć francuskiego prezydenta, jak - w centrum wydarzeń, niemalże z pozą Napoleona - zwraca się do Zełenskiego i chwyta go za rękę w obecności zadumanego Trumpa.

Donald Trump przyjechał do Pałacu Elizejskiego z 43-minutowym opóźnieniem. Rozmawiał najpierw w cztery oczy z Macronem, który już od kilku dni - gdy tylko pierwszy raz zadzwonił do niego z zaproszeniem na ponowne otwarcie Notre-Dame - zachęcał do spotkania w trójkącie z Zełenskim. Amerykański przywódca, który jeszcze w kampanii podkreślał, że "zakończy wojnę w 24 godziny", ale jest wiele wątpliwości co do jego intencji wobec Rosji i Władimira Putina, w końcu się zgodził. Rozmowa trwała w sumie 35 minut, na więcej nie starczyło czasu, bo niebawem zaczynała się uroczystość w katedrze Notre-Dame.