Dlaczego wyją syreny? Gdańsk dołącza do wielkiej akcji

Mimo konsensusu i obietnic od 2015 roku emisje gazów cieplarnianych dalej rosną. Aktualnie jesteśmy na poziomie 1,1 stopnia ocieplenia. Choć do końca dekady powinniśmy emitować o co najmniej 55 proc. gazów cieplarnianych mniej, to według obecnych planów klimatycznych i innych obietnic spadną one o tylko 7,5 proc. - o ile te plany zostaną w ogóle wypełnione. Wedle najaktualniejszych szacunków, zmierzamy w stronę ocieplenia o 2,7 stopnia Celsjusza do końca stulecia i więcej po 2100 roku.