Tragiczny wypadek pod Bydgoszczą. Zginął kierowca, auto zostało zmiażdżone

Wypadek na drodze krajowej nr 5 we Włókach pod Bydgoszczą. Doszło do zderzenia samochodu osobowego i tira. Kierowca astry zginął na miejscu. Auto jest całkowicie zniszczone.

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 22. Na DK 5 pod Bydgoszczą, w miejscowości Włóki, zderzyły się ze sobą opel astra i pojazd ciężarowy.