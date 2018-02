Tragiczny koniec ferii w Rybniku. Nie żyje 14-latek

Tragedia wydarzyła się na krytym basenie MOSiR-u w Rybniku. 14-latek utonął podczas zajęć dla grupy WOPR. Dwie osoby usłyszały zarzuty.

Zatrzymano już dwie osoby w tej sprawie. To 28-letni kobieta i 43-letni mężczyzna. Podejrzani wczoraj zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.