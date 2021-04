Tragedia w Zabagnie. Są ofiary

Zabagno. Tragiczny wypadek na DK22

Pierwsze zgłoszenie do stanowiska kierowania w Tczewie wpłynęło około godziny 10.10. Na miejsce natychmiast wysłano policję, straż pożarną oraz pogotowie ratunkowe.

Tragedia w Zabagnie. Droga DK22 zablokowana

Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej oraz prokurator. Pod jego nadzorem policyjni śledczy zabezpieczą ciała do sekcji, a także sporządzą dokumentację, która pomoże w ustaleniu dokładnych przyczyn i okoliczności tragicznego wypadku.

"Utrudnienia w ruchu mogą potrwać ok. trzech godzin" - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a to oznacza, że przejazd może być zablokowany nawet do godziny 15, a kierowcy muszą być przygotowani na utrudnienia.