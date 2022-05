Tragedia w Nowym Jorku. "Przebił Polce płuco", a potem zamordował swoją dziewczynę

Sąsiadka Polki została śmiertelnie postrzelona przez Pedro Cintrona. Do tragedii doszło po godzinie 8 rano w okręgu Queens. Policja oficjalnie nie podała narodowości sąsiadki ofiary, ale poinformowała, to 48-letnia kobieta. Gdy zobaczyła, co dzieje się za drzwiami mieszkania sąsiadki była "w szoku i zaczęła uciekać do swojego mieszkania" - przekazano w oficjalnym komunikacie do mediów. Wiadomo też, że ofiara napastnika pracowała jako osoba cywilna w nowojorskiej policji. Polka obecnie przebywa w szpitalu.