Tragedia w Kołacinie. Utonęła kobieta

66-latka wpadła do zbiornika wodnego na prywatnej działce w województwie łódzkim. Kobieta nie żyje.

Do tragedii doszło ok godz. 13:30 w Kołacinie. 66-latka wyszła z domu i wpadła do zbiornika wodnego. Na miejsce skierowano pogotowie i straż pożarną.