Tragedia w Bessemer City. Mężczyzna wjechał w restaurację. Zabił własną córkę

Wszystko rozegrało się w niedzielę około południa w Bessemer City w Karolinie Północnej. Mężczyzna celowo wjechał samochodem w restaurację pełną ludzi. Dwie osoby nie żyją. Wśród zabitych jest córka sprawcy.

Mężczyzna, który wjechał w restaurację "Surf and Turf Lodge" to Roger Self. Został aresztowany. Według rodziny, Self zmagał się z depresją. Nie wiadomo jednak, czy to ona jest powodem tragedii.