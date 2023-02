Totalna wpadka. "O obrotach stref niemieckich"

"Dzieło, które zapewniło Mikołajowi Kopernikowi ważne miejsce w historii nauki, 'O obrotach sfer niebieskich', ukończył w 1530 r., ale jego publikację odłożył na wiele lat. Teoria heliocentryczna stawiała Mikołaja Kopernika w opozycji wobec ówczesnego nauczania Kościoła i innych astronomów. 'O obrotach sfer niebieskich' ukazało się drukiem dopiero w 1543 r. w Norymberdze, by siedemdziesiąt lat później na ponad dwa wieki zostało wpisane do indeksu ksiąg zakazanych" - napisano w uchwale i to w tych fragmentach pomyliła się Kidawa-Błońska.