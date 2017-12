TOPR: Turystka przeleciała 400 metrów. Spadła z Koziego Wierchu, jest ciężko ranna

Ostrzegamy o trudnych warunkach. Ostatnie zmiany temperatury spowodowały, że pokrywa śnieżna zamieniła się w warstwę grubego, twardego lodu. Szlaki są bardzo śliskie. Od wczoraj po Słowackiej stronie Tatr doszło już do 5 wypadków śmiertelnych. Wczoraj po naszej stronie Tatr wypadkom uległo 6-osób. Na szczęście wszystkie osoby przeżyły, mimo groźnych upadków z wysokości spowodowanych poślizgnięciami. Turyści śmigłowcem zostali przetransportowani do Zakopiańskiego szpitala. Jeszcze raz apelujemy o rozwagę i dostosowywanie planów do aktualnie panujących warunków i swoich umiejętności - apeluje TOPR na Facebooku.