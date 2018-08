Top of the Top Sopot Festiwal startuje już jutro. Plejada gwiazd na deskach Opery Leśnej

Top of the Top Sopot Festiwal to muzyczne święto organizowane nad brzegiem polskiego morza. W tym roku największymi zagranicznymi gwiazdami będą z pewnością Anastacia, James Arthur, Aloe Blacc i Welshly Arms.

Top of the Top Sopot Festiwal – wtorek 14 sierpnia

Sopot Top Festiwal rozpocznie się od koncertu „Forever Young”. W jego trakcie na scenie pojawią się artyści, których twórczość zajmowała szczyty list przebojów w latach 80. i 90.. Na deskach Opery Leśnej wystąpią m.in. Opus, Ten Sharp, Londonbeat, Alexandry Stan i Sunrise Avenue. Obok nich na scenie zobaczymy również polskich artystów. Wystąpią np. Felicjan Andrzejczak, Jenrzy Grunwald, Urszula oraz IRA.

Tego dnia melomani świętować będą również 35. rocznicę wydania pierwszej płyty zespołu Lady Pank. Nie zabraknie z pewnością takich hitów jak „Mniej niż zero”, „Kryzysowa narzeczona” „Zamki na piasku” czy „Tańcz głupia tańcz”.

Na zakończenie dnia w Sopocie zabrzmi koncert #iLOVE. W jego trakcie gwiazdy polskiej estrady zaśpiewają o miłości. Najważniejszym momentem wieczoru będzie występ Jamesa Arthura.

Top of the Top Sopot Festiwal – środa 15 sierpnia

Środowe granie rozpocznie się od koncertu #iDANCE. W jego trakcie największe taneczne hity zagrają: Edyta Górniak, Kayah, Natalia Szroeder, Natalia Nykiel, Cleo, Sarsa, Pectus i Agnieszka Adamczewska.

Tego dnia swój jubileusz wraz z publicznością zgromadzoną na Sopot Top Festiwal świętować będzie zespół Blue Café.

Kolejnym ważnym elementem tego wieczoru będzie koncert „TOP OF THE TOP”, podczas którego publiczność wybierze swoją ulubioną piosenkę w konkursie SMS. Wybór będzie duży, ponieważ na scenie wystąpią międzynarodowe gwiazdy taki jak Alexandra

Stan czy Nico Santos oraz wiele polskich gwiazd.

Wieczór uświetni występ wokalistki ANASTACIA. Amerykańska artystka sprzedała już ponad 30 mln płyt. W Operze Leśnej z pewnością usłyszymy jej największe przeboje.

Top of the Top Sopot Festiwal – czwartek 16 sierpnia

Ostatniego dnia festiwalu usłyszymy m.in. Welshly Arms i Aloe Blacc. Najważniejszymi wydarzeniami dla fanów polskiej muzyki będą bez wątpienia dwa ważne jubileusze. Pierwszym z nich będzie koncert z okazji 40-lecia zespołu Bajm. Beta wraz z zespołem z pewnością zachwycą publiczność dźwiękami „Białej Armii” i „O Tobie”. Drugim wydarzeniem tego dnia będzie koncert „30 lat z wariatami” zespołu Big Cyc. Krzysztof Skiba i reszta zespołu zaprosili do Oper Leśnej wielu znanych artystów, a by mogli oni świętować razem z nimi.