Tomasz Orzechowski wygrał milion. Kim jest zwycięzca "Milionerów"?

Skromny księgowy z Łodzi, który wygrał milion złotych w popularnym teleturnieju, mówił że marzy o podróży do Nowego Jorku. Jego wakacyjny cel nie zmienił się od lat, bo w 2020 roku Tomasz Orzechowski wystąpił w teleturnieju "Va Banque" i też mówił o chęci podróży do tego miasta w Stanach Zjednoczonych. We wspomnianym teleturnieju udało mu się wygrać 64 tysiące złotych.