"To idiotyzm". Były komisarz UE ostro o działaniach rządu PiS. Mówi o odwecie Kaczyńskiego

Jest źle. W tym roku, po raz pierwszy od wejścia do UE, mamy gorszą perspektywę wzrostu PKB niż średnia unijna. Najbardziej martwi realny deficyt finansowy, trzykrotnie większy w 2023 roku, niż oficjalny, co wiąże się ze skokowym wzrostem pozabudżetowego zadłużania kraju - w postaci zobowiązań rozmaitych funduszy, poza kontrolą parlamentu. Rząd PiS zwiększył je dziewięciokrotnie, do 422 mld zł, wedle planu, który musiał przesłać do Brukseli na 2023 rok.