Burza wokół programu PiS. Jest reakcja

Fiasko flagowego programu PiS

"Mieszkanie na Start" to program bezzwrotnego finansowego wsparcia osób fizycznych w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkania. Jest to realizowane poprzez dopłaty pokrywające część czynszu najmu nowo wybudowanego mieszkania lub mieszkania oddanego do użytkowania w wyniku rewitalizacji. Program wystartował z początkiem 2019 roku. Dopłaty do najmu można otrzymywać przez okres do 15 lat.