Tłusty czwartek 2019 Kraków – gdzie w Krakowie zjemy najlepszego pączka? Lista najlepszych cukierni

Tłusty czwartek to nietypowe święto, podczas którego nawet osoby na diecie pozwalają sobie na odrobinę szaleństwa. Ci, którzy chcą kupić najsmaczniejsze pączki, muszą się liczyć z długimi kolejkami. Sprawdzamy, w których cukierniach w Krakowie możemy dostać najlepsze pączki.

Tłusty czwartek 2019 – ile pączków zjadamy w tłusty czwartek?

Tłusty czwartek to jedno z najpopularniejszych świąt w polskim kalendarzu. Co rok w ostatni czwartek karnawału udajemy się do cukierni i marketów w celu zakupienia słodkich przekąsek. Statystyki pokazują, że w tłustych czwartek Polacy zjadają około 100 mln pączków. Oznacza to, że na każdego z nas przypada około 2,5 pączka. Jednak rekordziści pochłaniają ich znacznie więcej.