"Tłit". Mariusz Witczak i Bartosz Kownacki gośćmi programu. Skomentowali debatę wyborczą i sondaże

- Izabela Leszczyna świetnie wypadła. Jest niekwestionowaną zwyciężczynią debaty - przekonywał Mariusz Witczak w programie "Tłit". Polityk PO odpowiedział na zarzut, jaki pod adresem posłanki wysunął wicepremier Jarosław Gowin. Skomentował również zamieszanie wokół Lecha Wałęsy i ujawnił, co jest w wewnętrznych sondażach partii.

Mariusz Witczak mówił o nadchodzących wyborach parlamentarnych 2019 (Agencja Gazeta, Fot: Adam Stępień)

Jarosław Gowin zarzucił Izabeli Leszczynie, że podczas debaty "minęła się z prawdą". "Decyzję o uruchomieniu kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim podjąłem w 2017 r." - oznajmił na Twitterze.

Co na to polityk PO? - Jeśli Gowin ma jakiś drobniutki problem ze szkołą w Opolu, to odsyłam go do szkoły wyższej w Kaliszu. Tam został powołany kierunek medyczny, na który zostały wydane ogromne pieniądze, a nie zrealizowano naboru - komentował Mariusz Witczak w programie "Tłit".

Mówiąc o nadchodzących wyborach parlamentarnych 2019 poseł przekonywał, że można odsunąć PiS od władzy. - Sondaże, którymi dysponujemy, pokazują bardzo dużą fluktuację z dnia na dzień różnych sympatii politycznych. Wcale nie dzieli nas tak duży dystans do PiS-u, jak to pokazuje jedna z sondażowni, która opanowała kilka mediów. Są sondaże, które mówią, że spokojnie można formować Polskę w lepszy sposób - mówił Witczak.

W rozmowie z Łukaszem Mężykiem polityk PO ujawnił, jak było z Lechem Wałęsą i jego weekendowym, głośnym wystąpieniem. - To Koalicja Obywatelska zaprosiła Lecha Wałęsę na konwencję. To wielki Polak. Ale wielokrotnie mówiliśmy, że nie zgadzamy się ze wszystkim, co głosi. W ostatnim tygodniu zarysowało się między nami więcej różnic - mówił w programie "Tłit".

Odnosząc się do słów b. prezydenta o Kornelu Morawieckim, dodał: "My się zdystansowaliśmy od tak postawionej sprawy. Przełożyliśmy konwencję, żeby nie była w dniu pogrzebu. To było niepotrzebne, ale nie zmienia naszego szacunku do człowieka, który wywalczył nam wolność. Nie zgadzamy się z tymi, którzy od lat go niszczą i opluwają. Zawsze będziemy go bronić".

Mariusz Witczak nie krył też obaw ws. powyborczych koalicji z PiS-em. - Bardzo wielu polityków, nie tylko od Kukiza, ale również w PSL, mówi o możliwości robienia koalicji z PiS-em. Stąd twarde stanowisko Schetyny, by wszyscy liderzy po stronie prodemokratycznej zdeklarowali się w tej sprawie. To bardzo uczciwie postawione stanowisko. Oceniamy PiS jako formację, która wyprowadza nas z UE i przeprowadza na wschód. To władza zdemoralizowana, która zrobiła w Polsce bardzo wiele złego. Jeśli słyszę, że PSL i Kukiz w jakichś warunkach rozważają koalicję, to wiem, że naprawdę ją rozważają - tłumaczył.

Wybory parlamentarne 2019. Bartosz Kownacki rozdaje... widelce

Bartosz Kownacki z kolei, komentował swoją niekonwencjonalną akcję w końcówce kampanii. Kandydat PiS w wyborach parlamentarnych przywołał swoją wypowiedź o Polakach, którzy nauczyli Francuzów używać widelca i stworzył z niego gadżet.