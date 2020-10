TK wydał wyrok ws. aborcji ze względu na wady płodu. Politycy komentują

TK uznał, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją. Głos w tej sprawie zabrali politycy i komentatorzy.

Zbadania przepisów domagali się w 2019 r. posłowie PiS. TK w czwartek uznał, że przepisy umożliwiające usunięcie płodu w wypadku stwierdzenia jego ciężkiego uszkodzenia lub nieuleczalnej choroby są niezgodne z konstytucją. Wyrok zapadł większością głosów. Zdania odrębne złożyli sędzia Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski. Decyzję Trybunału Konstytucyjnego niemal natychmiast skomentowali politycy w mediach społecznościowych.

"W Sejmie Kaczyński stchórzył przed kobietami. Dziś użył pseudotrybunału z dublerami i partyjnymi nominatami, by zmuszać Polki do heroizmu. To po prostu nieludzkie" - skomentował decyzję Trybunału Konstytucyjnego przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

"Wrzucenie tematu aborcji i orzeczenie w tej sprawie pseudotrybunału w środku szalejącej pandemii to coś więcej niż cynizm. To polityczne łajdactwo" - napisał na Twitterze Donald Tusk.

"Stało się. Dziś dzień hańby! Trybunał Konstytucyjny wprowadził całkowity zakaz aborcji. Polska Kaczyńskiego i Dudy w gronie totalitarnych reżimów, jak 3 Rzesza Hitlera, ZSRR Stalina, Rumunia Ceaușescu - których prawo pozbawiło kobiety wolności i godności" - wskazała posłanka Lewicy Wanda Nowicka.

Z kolei Rafał Trzaskowski we wpisie zwrócił uwagę na "niebywały cynizm władzy". "Partyjni figuranci chcą zastąpić sumienie. Zaostrzyć prawo aborcyjne i skazać kobiety na niewyobrażalne cierpienie. A wszystko po to, by zakryć nieudolność w walce z koronawirusem. I oni mają czelność pouczać nas, czym jest odpowiedzialność. Hańba" - napisał wiceprzewodniczący PO oraz prezydent Warszawy.

"Zmuszanie kobiet do rodzenia dzieci bez mózgów, bez płuc - to barbarzyństwo i zwykła podłość. Za mało im ludzkich łez. Żadna władza nie trwa wiecznie. Ich także. To, że przebrali się w togi, żeby skrzywdzić kobiety, niczego nie zmienia. Odwrócimy tę decyzję.Trzymajcie się!" - podkreślił Adrian Zanberg poseł partii Razem.

"Trybunał Konstytucyjny zrobił to, czego PiS zrobić w Sejmie nie chciał. Wniosek, pod którym podpisali się wszyscy posłowie Konfederacji i część klubu PiS został rozpatrzony pozytywnie. Wygrało życie! Życie jest najważniejsze!" - napisał poseł Konfederacji Artur Dziambor.

"Zakaz aborcji z przyczyn eugenicznych. To kolejny ważny krok, i po raz kolejny dokonał go TK. 1996 zakazuje aborcji z przyczyn społecznych, później TK bronią klauzuli sumienia. 2020 TK broni niepełnosprawnych dzieci - napisał Tomasz Terlikowski, dodając, że Polska jest krajem wolnym od dyskryminacji niepełnosprawnych. "Cieszę się, że zakazano aborcji eugenicznej. Jako ojciec, jako mężczyzna, jako katolik. I możecie rzucać na mnie obelg, ile chcecie. Nic tego nie zmieni. Nie mam w zwyczaju kierować się w tym, co myślę opiniami innych. Bogu niech będą dzięki za tę decyzję!!!" - podkreślił publicysta.

Z kolei zdaniem Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka, decyzja Trybunału Konstytucyjnego uznająca aborcję eugeniczną za niezgodną z ustawą zasadniczą to zwycięstwo życia nad śmiercią. "To przywrócenie równości praw każdego człowieka, także tego jeszcze nienarodzonego" - spuentował Pawlak.

Do decyzji TK odniósł się w rozmowie z PAP Błażej Spychalski. "Poglądy prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie są powszechnie znane, one się nie zmieniły. Wyrażamy satysfakcję, że Trybunał Konstytucyjny stanął po stronie życia" - prezydencki rzecznik prezydencki.

"Bo rzadko jest 100% pewności. A Polaków jest coraz mniej i taki trend demograficzny może zagrażać polskiej państwowości. Dzieci zarówno zdrowe jak i niepełnosprawne oprócz obowiązków dają też wiele radości i budują siłę rodziny. A przez to siłę Polski - napisał na Twitterze europoseł Patryk Jaki.

