"Tato, jesteś chuliganem!". Dwulatka krzyknęła na ojca przed kąpielą

Dziewczynka stanowczo odmówiła ojcu, gdy ten chciał rozebrać ją do wieczornej kąpieli. Nazwała go chuliganem. Tata był zaskoczony tak gwałtownym zachowaniem. Do tej pory często pomagał przy kąpieli, a jeszcze kilka chwil wcześniej uczestniczył w myciu twarzy i zębów córki, co nie wzbudzało żadnego sprzeciwu.