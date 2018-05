Tak zarabiał prezes Stadionu Narodowego. W nowej firmie zarobi jeszcze więcej

Jakub Opara, były prezes spółki PL.2012+ zarządzającej Stadionem Narodowym zarobił w ubiegłym roku 395 tysięcy złotych. Według oświadczenia majątkowego za 2017 r., jego majątek jest wart ponad milion złotych.

Opara stał na czele spółki od grudnia 2015 do maja 2018 r. Od niedawna jest członkiem zarządu spółki Orlen Paliwa. We władzach firmy jest też były polityk PiS, bohater afery madryckiej Adam Rogacki. Ich wynagrodzenie to kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Nieoficjalnie mówi się, że będzie to ok. 60 tys. zł. W poprzedniej pracy, Opara też nie mógł narzekać na zarobki. Wiemy to z oświadczenia majątkowego za 2017 rok, które jako radny sejmiku mazowieckiego musiał opublikować. W samorządzie jest członkiem klubu radnych PiS.