Tak mszczą się na Izraelu. Poczwórna egzekucja w Iranie

Reżim ajatollahów coraz bardziej krwawy

Iran, który od lat należy do krajów najczęściej orzekających kary śmierci, został oskarżony jesienią przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa o "wykonywanie egzekucji w zastraszającym tempie". W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2023 roku wykonano egzekucje na 419 osobach, co stanowi 30-procentowy wzrost w stosunku do 2022 roku.