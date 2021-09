Tajemnicze zaginięcie Polki w Szwecji

Poszukiwania na terenie klubu golfowego

Do akcji wkroczyły psy tropiące, uruchomiono drony. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w pobliżu zbiornika wodnego, w okolicy pola golfowego Hinton Golf Club w Oxie, w poniedziałek znaleziono telefon należący do kobiety. To tam skupiły się poszukiwania. Na miejsce przyjechali także nurkowie. Na terenie klubu jest 7 oczek wodnych.