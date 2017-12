Tajemnicza śmierć w Wigilię. Rodzina kobiety zbyt pijana, by zeznawać

W trakcie wigilijnego wieczoru policja dostała zawiadomienie o zgodnie w jednym z domów. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że nikt nie jest w stanie wyjaśnić przebiegu tragicznych zdarzeń.

Rodzina kobiety nie była w stanie zeznawać. Mąż i dwaj synowie byli tak pijani, że ledwo trzymali się na nogach. Najprawdopodobniej to oni wezwali do kobiety pogotowie. Okoliczności śmierci nie są jednak znane. Choć tragedia wydarzyła się w Wigilię, to policja wstrzymywała się z informowaniem o niej.