Szymon Kuczyński opłynął świat na łódce bez silnika. Na morzu spędził dziewięć miesięcy

Właśnie zakończył się jeden z największych wyczynów w polskim żeglarstwie. Szymon Kuczyński zamknął pętlę dookoła świata w rejsie bez zawijania do portu na małym jachcie bez silnika.

Szymon Kuczyński dopłynął właśnie do portu w angielskim Plymouth, z którego wyruszył w sierpniu 2017 roku. Był to samotny rejs bez zawijania do portów.