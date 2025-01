Szturm turystów na włoskie miasteczko. Pilna narada władz

Władze pięciu miejscowości narciarskich w regionie Abruzja we Włoszech zdecydowały się na ograniczenie napływu turystów w weekendy .

Decyzja ta została podjęta w trybie pilnym po tym, jak do jednego z miasteczek przyjechało 260 autokarów z mieszkańcami Neapolu, co doprowadziło do szturmu na wyciągi i paraliżu na drogach.