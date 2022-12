Szturm na galerię handlową. Sklep Primark oblężony

Kolejki oczekujących na wejście do sklepu i sznur aut na dojeździe do galerii handlowej. Nowy Primark w Katowicach jest oblegany przez klientów. W sobotę chętnych do zrobienia zakupów tak wielu, że na wejście do sklepu trzeba było zaczekać nawet kilkadziesiąt minut.