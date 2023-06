Szokujący koszt imprezy. "Tyle nam zaśpiewali"

Jedna z par, która chce mieć przyjęcie z poprawinami, zgłosiła się do redakcji "Faktu". Pana młodego zszokowała cena za talerzyk na drugi dzień wesela. - Sądziłem, że za poprawiny płaci się niewiele, bo goście jedzą to, co zostało po weselu. Na tym to chyba polega - stwierdził. Jak się okazało, niezupełnie tak jest.