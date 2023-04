Ile dać do koperty na wesele w 2023 roku? Z roku na rok goście przekazują coraz więcej

Wiele osób uważa, że do koperty "na wesele" należy włożyć kwotę, która odnosi się do średniej ceny "za talerzyk", czyli kwoty, którą państwo młodzi zapłacili za catering oraz obsługę jednego gościa weselnego. W 2023 roku waha się ona od ok. 150 do 400 złotych - warto jednak pamiętać, że jest to jednak jedynie szacunek, a niektóre pary młode mogły wydać na organizację wesela zarówno wyższe, jak i niższe kwoty.