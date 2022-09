Kiedy zobaczyła zdjęcie z wieczoru kawalerskiego, natychmiast odwołała ślub

Decyzja o ślubie – wydawać się może – zapada zwykle po dłuższej znajomości, kiedy narzeczeni z niejednej beczki sól zjedli, zdążyli poznać swoje mocne i słabsze strony, zaufali sobie na tyle, by podjąć decyzję o wspólnej drodze na resztę życia. Okazuje się jednak, że sam czas przygotowań do ślubu i wesela, bez względu na to, czy ma to być uroczystość huczna i kilkudniowa, czy bardziej kameralna, generuje tak wielki stres, że staje się on niejednokrotnie decydującym testem przed powiedzeniem sobie "TAK". Testem, po którym… czasem żadne "TAK" nie padnie.