Niesamowite odkrycie. Diamenty wytwarzane z plastiku

- Sposób w jaki obecnie wytwarza się nanodiamenty polega na wysadzeniu w powietrze węgla lub diamentu za pomocą materiałów wybuchowych. To tworzy nanodiamenty o różnych rozmiarach i kształtach i jest trudne do kontrolowania. To co widzimy w tym eksperymencie to różna reaktywność tego samego gatunku pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia. Produkcja laserowa mogłaby zaoferować czystszą i łatwiej kontrolowaną metodę produkcji nanodiamentów - powiedział naukowiec SLAC Benjamin Ofori-Okai.