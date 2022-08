"Sporo się działo". Sprawdziliśmy, ile kosztowało wesele wiceministra rolnictwa

Dopytujemy o cenę za tzw. "talerzyk". - Obecnie to 250 zł za osobę. W to wliczone są cztery dania gorące i przystawki - tłumaczy nasza rozmówczyni. To oczywiście tylko pierwszy dzień zabawy. Drugi, czyli poprawiny - jest dodatkowo płatny. W tym przypadku dodatkowy koszt to 120 złotych za osobę.