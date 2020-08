Szkocja. Wykolejenie pociągu pasażerskiego

W Szkocji w pobliżu miejscowości Stonehaven doszło do wykolejenia pociągu pasażerskiego. - To bardzo poważna sytuacja - poinformowała premier Nicola Sturgeon. Według lokalnych mediów zginęła co najmniej jedna osoba.

Szkocja. Katastrofa kolejowa w Aberdeenshire (Google Maps)