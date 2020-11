Szef polskiej policji zniknął. W jego obronie stanął jeden z ministrów

Zobacz też: Strajk Kobiet. Przerażająca relacja Borysa Budki. "Policja odseparowywała tłum, potem użyli gazu"

Notowania szefa polskiej policji jeszcze bardziej spadły po Marszu Niepodległości. – Tu odwrotnie. Krytykowano go za to, że policja zbyt brutalnie rozprawiła się z atakującymi ich bandytami. Na Marszu poturbowano też dziennikarzy i fotografów relacjonujących zajścia – zauważa nasz rozmówca.

Szymczyk milczał. Ale jego otoczenie już nie. W niektórych mediach pojawiły się informacje, że sam ustąpi ze stanowiska . Mówiło się, że był przeciwny zaostrzaniu policyjnych działań na Marszu Kobiet. Według ustaleń WP, szef polskiej policji nie miał jednak zamiaru rezygnować ze stanowiska. Już wtedy bronił go Kamiński, a informację wypuszczono, żeby pokazać komendanta z dobrej strony.

- Szymczyk teraz nie odejdzie jeszcze z innego powodu. Byłoby to przyznanie się do błędu przez PiS. Kierownictwo partii zaostrzyło działania mundurowych, domagał się tego prezes Kaczyński. Rezygnacja Szymczyka byłaby wizerunkową wpadką dla rządu - mówi nam nasz informator.

To właśnie Szymczyk z ministrem Kamińskim wynegocjowali dodatki dla policjantów za pracę podczas zgromadzeń. Dzięki nowym przepisom, policjant pełniący służbę w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA” dostanie 1000-1500 zł dodatkowej premii. A mundurowy z oddziałów prewencji 500 zł. Przepisy wejdą w życie od nowego roku.

Według naszych informatorów, na giełdzie nazwisk na ewentualnego następcę Szymczyka wybija się coraz bardziej komendant stołeczny Paweł Dobrodziej. Właśnie za zdecydowane działania. Także za te na środowym proteście kobiet w Warszawie, na którym doszło do brutalnych scen z udziałem funkcjonariuszy z warszawskiego oddziału antyterrorystycznego.

To komendant Dobrodziej nadzorował wysłanie rzeszy policjantów, którzy chronili dostęp do domu Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu. A później zdecydował się ukarać mundurowych, którzy dopuścili do zawieszenia na ogrodzeniu nieruchomości prezesa PiS wieszaków.