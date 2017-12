Szef KOD żąda "upadku miernotyzmu". Czyli "kaczyzmu". "To bydło na salonach"

"Największym problemem po PiS-ie będzie zdjąć aureolę z chama" - zawyrokował Krzysztof Łoziński. Szef KOD nie przebiera w słowach. Twierdzi, że "wykształciuchy" - do których zalicza również siebie - przez 25 lat nic nie robiły, by zapobiec nagłemu wysypowi "chamstwa" i "nieuctwa". Nieoczekiwanie dostaje się też... walkom MMA.

"Cham wyrasta na pomniki, cham zaczyna być wzorcem patriotyzmu, kultury, myśli. Cham dzierży władzę, a wrogiem chama są „elity”" - grzmi na Facebooku Krzysztof Łoziński. Szef KOD uznał, że "wszystko to, co się obecnie dzieje, to nobilitacja chamstwa, to bydło na salonach".

W jego ocenie PiS chce zmienić konstytucję tak, by „nie była dla elit, tylko dla ludzi”. "Bo przecież elity, to nie ludzie, to 'układ', to 'łże-elity', 'wykształciuchy', 'lumpeninteligenci'. Bo przecież 'lud prosty' wie lepiej. Nie kończył uniwersytetów, nie czytał Gombrowicza, nie wie, co to genotyp, nie wie, jaką liczbę barionową mają mezony, ale wie lepiej" - twierdzi Łoziński.