Szczepionka przeciw COVID-19. Astra Zeneca złożyła wniosek do Europejskiej Agencji Leków

Otrzymaliśmy wniosek o warunkowe dopuszczenie do użytku szczepionki przeciw Covid-19 AstraZeneca i Uniwersytetu Oksfordzkiego; będzie on rozpatrywany w przyspieszonym trybie - podała we wtorek Europejska Agencja Leków (EMA). Opinia o szczepionce może być wydana 29 stycznia.

Szczepionka przeciw COVID-19. Astra Zeneca złożyła wniosek do Europejskiej Agencji Leków (PAP/PA, Dominic Lipinski)