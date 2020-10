Kiedy wróci normalność po COVID-19? I co ważniejsze: czy wróci?

Pani z warzywniaka na moim osiedlu jest przykro. Bo przed epidemią ograniczała zużycie plastiku. I jak już znowu będzie normalnie, to usunie te jednorazowe rękawiczki w cholerę. Przytakuję. A cicho myślę: czy normalność ze stycznia 2020 wróci? Jeśli tak, to kiedy? I na jakim etapie ludzkość jest w pracach nad kluczem do tej normalności – szczepionką?

Szczepionkowa logistyka

To był plan A. A co, jeśli nie będzie tak optymistycznie?

Odporność – krótkotrwała, czy długotrwała?

No to będzie normalnie, czy nie?

