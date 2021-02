Szczepionka na COVID. Hiszpania dopuszcza możliwość przyjęcia jednej dawki

Szczepionka na COVID. Hiszpania wprowadza zmiany w programie szczepień

Do czwartku jeden zastrzyk otrzymało ok. 2,2 mln osób z grup priorytetowych: mieszkańcy i personel domów opieki, osoby powyżej 80. roku życia oraz lekarze z pierwszej linii frontu. Ok. 1,2 mln osób otrzymało dwie pełne dawki. Na razie w Hiszpanii przyjęcia szczepionki na COVID odmówiło jedynie 2 proc. osób. Dotyczy to również tych, którzy nie mogli zostać zaszczepieni z powodów zdrowotnych.