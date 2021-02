Koronawirus. Hiszpania: Pies pomógł uratować zakażonego właściciela

O sprawie poinformował hiszpański dziennik "El Mundo". Powołując się na relację ratowników medycznych, gazeta podała, że mężczyzna mieszkający w Madrycie nie był w stanie wezwać pomocy. Osłabiony lokator był niezdolny do samodzielnego poruszania się, przez co nie miał jak dojść do znajdującego się w domu telefonu.