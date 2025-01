Ukrainiec wielokrotnie jeździł po pijaku. Zostanie deportowany

Rzecznik komendanta nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej, mjr SG Dagmara Bielec, poinformowała, że do zatrzymania doszło pod jednym z warszawskich aresztów śledczych, który opuścił po odbyciu kolejnej kary za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu.

Cudzoziemiec był wielokrotnie skazany przez sąd za to przestępstwo.

"Funkcjonariusze Straży Granicznej, biorąc pod uwagę w tej sprawie dwie kluczowe kwestie tj. częstotliwość naruszeń prawa oraz niezmienną postawę cudzoziemca, świadczące o jego całkowicie lekceważącym stosunku do porządku prawnego obowiązującego w naszym kraju, w którym dotychczas miał prawo przebywać, podjęli wobec niego kontrolę legalności pobytu" - przekazała Bielec. Efektem było zatrzymanie 24-latka oraz wszczęcie postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu.