Patostreamer "Crawly" grozi sądem. Chce "walczyć o dobre imię"

Wydalony z Polski patostreamer, który terroryzował pracowników galerii handlowych w Warszawie, ma zakaz wjazdu do Strefy Schengen przez okres 10 lat.

"Crawly został zatrzymany w piątek 29 listopada i tego samego dnia o 21:15 na przejściu granicznym w Dorohusku przekazany na Ukrainę. Wpis do SIS (zakaz wjazdu do Schengen) obowiązuje od 18 listopada" - poinformował rzecznik prasowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński.

"Wszelkie oskarżenia ze strony polskich władz, że rzekomo realizuję 'misję destabilizacji sytuacji w kraju', a także oskarżenia, że niby jestem 'rosyjskim szpiegiem', zostaną zaapelowane przeze mnie i moich prawników w sądzie, gdyż są one oszczerstwem, pomówieniem i nie mają żadnych podstaw" - czytamy w oświadczeniu patostreamera (pisownia oryginalna).

"To samo dotyczy wszystkich polskich mediów, które rozpowszechniają oszczercze, niezweryfikowane i fałszywe informacje o mojej osobie. Będę ubiegał się o przywrócenie sprawiedliwości i mojego dobrego imienia we wszystkich sądach, również międzynarodowych. Podjęliśmy już odpowiednie kroki w tym kierunku: sporządziliśmy i złożyliśmy wnioski do właściwych organów" - dodaje Crawly.