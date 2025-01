Czaszki zwierząt w przedszkolu w Ciechanowie. Sprawa trafia do MEN

Aby "podzielić się pasją do przyrody i łowiectwa z najmłodszymi", myśliwi przynieśli do przedszkola w Ciechanowie czaszki zwierząt, które następnie dzieci malowały farbami. Oburzyło to wiceministra klimatu. O interwencję "w tej bulwersującej sprawie" Mikołaj Dorożała zwrócił się do MEN.