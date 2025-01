Polskie służby w stanie gotowości. Pryszczyca szaleje w Niemczech

Przedstawiciele rolników wyrazili swoje obawy i zagrożenia wynikające z tego faktu. Wskazali też na zwiększający się napływ żywych zwierząt z terytorium Niemiec oraz mięsa, które z uwagi na wystąpienie pryszczycy, nie zostanie wyeksportowane do państw trzecich. Zaznaczyli, że już teraz producenci świń doświadczają trudności w zbyciu świń do rzeźni na terenie Polski, co skutkuje koniecznością dłuższego utrzymywania zwierząt w gospodarstwach. Postulowali wzmożony monitoring przemieszczania zwierząt oraz rozważenie wprowadzenia zakazu przywozu mięsa z terytorium Niemiec.