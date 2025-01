Polak aresztowany w Holandii. Służby dostały wskazówkę

Do zatrzymania doszło 22 stycznia w Etten-Leur, na zachód od Bredy. 30-latek był poszukiwany za poważne przestępstwa w Polsce i Niemczech, które obejmowały podejrzenie udziału w śmiertelnym incydencie w Polsce w grudniu 2021 roku, w którym ofiara zmarła w wyniku odniesionych obrażeń .

"Krystian K. jest podejrzany o to, że działając wspólnie z innymi osobami, dokonał rozboju na innym mężczyźnie w jednym z krakowskich mieszkań, skąd ukradł m.in. pieniądze w kwocie ok. 10 000 dolarów i ok. 80 000 złotych oraz złote monety o znacznej wartości. Na skutek pobicia pokrzywdzony zmarł" - informuje KWP w Lublinie.