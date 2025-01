Arcybiskup Skworc rezygnuje z episkopatu, kontrowersje trwają

W kwietniu arcybiskup ma pojawić się w parafii św. Klemensa w Miedźnej, co wywołuje sprzeciw niektórych parafian. "Dla mnie to nie jest obojętne, bo być może okaże się, że moje dziecko będzie w tym roku przystępować do tego sakramentu. Nie wyobrażam sobie, żeby skompromitowany biskup Skworc miał tego dokonać" - napisał jeden z parafian do Onetu.