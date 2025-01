Arcybiskup Wrocławia ogłasza zupełnie inną zbiórkę. W dniu finału WOŚP

"Zarządzam we wszystkich parafiach Archidiecezji Wrocławskiej zbiórkę do puszek na ten cel" – ogłosił arcybiskup. Decyzja ta spotkała się z krytyką ze strony niektórych wolontariuszy WOŚP .

Jerzy Owsiak przypomniał, że za pieniądze zebrane w 2009 r. WOŚP kupiła m.in. 80 aparatów USG do wczesnej diagnostyki nowotworów. - Zależało nam, by trafiły do wszystkich 16 województw. Efekty tego są fantastyczne. Mamy obecnie jedną z najlepszych wykrywalności białaczki na świecie. Od tamtego czasu upłynęło kilkanaście lat - w medycynie to bardzo dużo. Możliwości technologiczne w onkologii są dziś jeszcze bardziej zaawansowane i czas, by nasze szpitale ten najnowocześniejszy sprzęt miały - podkreślił.