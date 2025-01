Czeka na ruch prezydenta. Kosiniak-Kamysz: jestem otwarty

Szef PSL podkreślił przy tym wagę głosów swojego ugrupowania. - Bez PSL-u żadna ustawa w tym Sejmie nie przechodzi - ocenił. - Nawet jak nie głosuje cała koalicja, tak jakoś się dzieje, że jak PSL głosuje, to zawsze jest akceptacja, a jak PSL ma troszkę inne zdanie, to nie przechodzą te ustawy. To jest siła nasza głosu - dodał.