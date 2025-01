Horror 5‑latki w Gnieźnie. Nowe informacje

Prokurator Rejonowa w Gnieźnie, Małgorzata Rezulak-Kustosz, przekazała, że podejrzanym postawiono zarzuty uszkodzenia ciała oraz znęcania się psychicznego i fizycznego nad małoletnią. Matka miała akceptować działania swojego partnera . Oboje nie przyznali się do większości zarzutów.

Mężczyzna przyznał się jedynie do kilkukrotnego uderzenia dziecka w twarz oraz zabierania jej pod prysznic, gdy nie chciała jeść. Policję o sprawie poinformował sam 39-latek, który przyznał się do pobicia dziecka. Dziewczynka została przewieziona do szpitala z obrażeniami głowy i twarzy.