Agencja Reutera dotarła do wewnętrznej notatki WHO, w której szef organizacji Ghebreyesus podkreślił konieczność ponownego przeanalizowania priorytetów programowych. "Ta deklaracja pogorszyła naszą sytuację finansową" - stwierdził Tedros w dokumencie.

W ramach cięcia kosztów WHO planuje wstrzymanie rekrutacji nowych pracowników oraz znaczące ograniczenie wydatków na podróże. Decyzja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na wycofanie się USA, które było największym sponsorem organizacji, odpowiadając za 18 proc. jej funduszy. W latach 2022-2023 Stany Zjednoczone wpłaciły do budżetu WHO ponad 1,2 mld dolarów.