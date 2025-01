Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

- Dla nas jest to kluczowy element potencjalnych porozumień w sprawie konfliktu na Ukrainie i element usuwania pierwotnych przyczyn tego konfliktu. I będziemy dążyć nie tylko do niewzruszonych gwarancji prawnych, wykluczających jakiekolwiek członkostwo Ukrainy w NATO, ale będziemy również żądać, aby sam sojusz przyjął tę politykę - stwierdził Gruszko w piątek.

- Nie ma nic do dodania do tego, co wielokrotnie powtarzaliśmy - dodał.