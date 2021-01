Szczepionka na COVID a nowa mutacja koronawirusa. Są wyniki badań

Nową mutację koronawirusa SARS-CoV-2 po raz pierwszy zidentyfikowano w grudniu w południowo-wschodnim rejonie Wielkiej Brytanii. Wystąpienie odmiany potwierdzono także m.in. w Republice Południowej Afryki. Do tej pory naukowcy nie mieli całkowitej pewności, czy wynalezione do tej pory szczepionki na COVID działają również i na nią. Najnowsze wyniki badań zdają się to jednak potwierdzać.